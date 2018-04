RIETI - Sta per iniziare a Legnano un match che potrebbe essere storico per la Zeus Npc che insegue la qualificazione ai playoff sostenuta da un centinaio di tifosi reatini.



IL QUINTETTO DI PARTENZA



NPC ZEUS RIETI: Hearst, Martin, Tommasini, Gigli e Casini.



TERZO QUARTO

Si riprende con un canestro per parte: 47-47



SECONDO QUARTO

Toscano da tre per il 21-25. Savoldelli per il 21-27. Hearst da due per il più 8: 21-29. Roveda da 3 per il 24-29.

Fallo su Roveda di Savoldelli. Due liberi per Roveda che ne mette a segno solo uno: 25-29.

Fallo in attacco di Martin. Fallo fischiato a Berra del Legnano. Infrazione di passi fischiata a Tommasini ma l'arbitro ha sicuramente visto male in questa occasione. Fischiata altra infrazione di passi, questa volta a Casini.

La partita si sta incattivendo. aibo da due per il 27-29.

Gigli da due per il 27-31 ma Mosley subisce fallo e andrà alla lunetta per due tiri liberi. Due su due per il 29-31. Casini riprota Rieti sul più 4. Mosley schiaccia ma replica Carenza: 31-36. Berna da tre per il 34-36.

Fallo di Gigli. Partita molto nervosa e fisica.

Toscano a canestro pr il pari: 36-36. Toscano dalla lunetta: 37-36. Casini ancora a canestro: 37-38. Fallo su Raibio che va alla lunetta. Raibio fa pari: 38-38. Carenza a canestro: 38-40. Ancora fallo su Raibio che va ancora alla lunetta: uno su due ma Carenza risponde dall'angolo e Legnano ne fa tre. per il 43 a 43 pari. Toscano però va a canestro per il 45 a 43 a 7 secondi dalla fine del secondo quarto. Si giocano gli ultimi sette secondi. Conti a canestro: 45-45. Si va al riposo lungo sul 45 pari.



PRIMO QUARTO

Si parte, prima palla per l a Npc Zues. Legnano subito da tre: 3-0 Martin risponde da tre: 3-3

Tomassini riporta avanti Legnano: 5-3.

Npc si riprota sul parti con Casini: 5-5. Raibio a canestro: 7-5. Hearst da tre per il soprasso: 7-8. Tommasini da tre per il più 4 della Npc: 7-11. Ancora Tommasini a canestro: 7-13

Casini molto ispirato da tre per il 13 a 16. Rieti molto concentrata e decisa. Due tiri liberi per la Npc, ma Gigli ne mette a segno solo uno: 13-17.

Raibio accorcia con un canestro da due: 15-17. Zanelli da tre per il sorpasso Legnano: 18-17. Casini ancora da tre per il 18 a 20 e Tommasinmi subito dopo va a canestro per il più 4: 18-22. Gigli da due per il più 6.

Conti dalla lunetta ne mette a segno solo uno su due per il 18-25 sul quale si chiude il primo quarto.

