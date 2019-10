IL CALENDARIO

RIETI - Partirà il 13 ottobre la nuova avventura della Npc Willie in campionato, si tratterà della terza partecipazione consecutiva alla serie C Silver. I reatini guidati da coach Mauro Angelucci sono stati collocati nel girone B, con altre 11 formazioni, che a partire dal 13 ottobre daranno il via al campionato nel neutro di Anagni, per l'Opening Weekend organizzato dalla Fip Lazio, dove la Npc Willie affronterà la Vis Nova. Lo scorso 26 settembre, il Comitato Regionale ha diramato il calendario definitivo, Colleferro, Ferentino, Aprilia, Borgo Don Bosco, Lasalle e Vis Nova sono le novità del raggruppamento. Intanto c'è la decisione sulla sfida di Coppa, sconfitta di 20-0 a tavolino per i reatini senza alcuna sanzione, perché costretti a rinunciare alla gara per un guasto al mezzo. Prosegue la preparazione, domenica c'è l'ultimo test a Contigliano, avversario la Uisp Roma XVIII, per non perdere il ritmo partita e concentrarsi poi sul campionato.I giornata (andata 13/10, ritorno 25/1): Rieti - Vis NovaII ( 20/10, 1/2): Aprilia - RietiIII (26/10, 9/2): Rieti - Stelle MarineIV( 2/11, 15/2): Lasalle - RietiV (9/11, 22/02): Rieti - Fonte RomaVI (23/11, 7/3): Ferentino - RietiVII (30/11,15/03): Rieti -AnagniVIII (7/12, 21/03): Vigna Pia - RietiIX ( 14/12, 29/03): Borgo Don Bosco - RietiX ( 11/1, 4/4): Roma Eur - RietiXI ( 18/01, 19/04): Colleferro - Rieti