Dopo 14 mesi esordio vittorioso per l’U13 Elite della Npc Willie Basket Rieti a Roma: 37-73

RIETI - Esordio vittorioso per l’Under 13 élite della Npc Willie Basket Rieti che in trasferta a Roma, sbanca il PalaEmi di viale Kant, battendo con un perentorio 37-73 il gruppo maschile 2008 del Basket Roma. Dopo 14 mesi esatti dall’ultima partita ufficiale, gli under 13 reatini tornano sul parquet e lo fanno con una bella vittoria al termine di una partita combattuta, più di quanto dica il punteggio finale.

La cronaca

Parte meglio la squadra reatina ma poi, nel secondo quarto, i romani provano pian piano a ricucire. Ad inizio terzo quarto il vantaggio di Rieti scende sotto la doppia cifra ma poi il break dei ragazzi di Sergio Vio non lascia scampo alla formazione capitolina e la Npc Willie Basket, minuto dopo minuto cresce e amplia il vantaggio fino a renderlo incolmabile. Grande soddisfazione a fine gara on tanto per la vittoria ma per una ripartenza attesa da tutta la società ,che non ha mai smesso di lavorare in questo durissimo anno per farsi trovare pronta sia dal punto di vista agonistico che di programmazione con le tante iniziative intraprese. Adesso, sabato prossimo la Npc Willie Basket Rieti è attesa dall’esordio casalingo, a Rieti, PalaWillie (Itis di viale Fassini alle 18) contro il Pass Roma, in una gara che già si annuncia emozionante.

Parziali: 6-18, 16-18, 11-22, 4-15.

Npc Willie Bk Rieti: Canacci 16, Papale 20, Mostarda, Orsini 2, Paris 3, Battilocchi, Cicchetti 21, Sulpizi 1, Munalli 10, Firmi. All. Vio, ass. Marinelli

