Under 18 Gold

Under 16 Gold

Under 15 Eccellenza

Femminile

Serie C

Under 16

Ultimo aggiornamento: 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tante luci e poche ombre nella settimana delle giovanili di basket targate Npc Willie.Ottiene la sua quarta vittoria stagionale su sei gare finora disputate la under 18 Gold di Andrea Auletta col primo sigillo in trasferta sul campo della Stella Azzurra. Dopo un primo quarto giocato un po’ sottotono, specialmente in difesa, la squadra reagisce bene, chiude le maglie difensive e scava un divario importante che ha mantenuto fino alla fine. Buona la prova di tutti i ragazzi e 4 in doppia cifra: Buccini, Rinaldi, Chiavolini e Jhon (nella foto di Alice Matteucci). Prossimo impegno mercoledì 18 dicembre al Palasojourner contro Montesacro con la palla a due prevista alle 20.30.Stella Azzurra Roma 41 - NPC Willie Bk Rieti 76Parziali 18-22; 7 – 24; 11-14; 5 - 16Npc Willie Bk Rieti: Imperatori 1, Prosperi, Buccini 22, Jhon 10, Chiavolini 10, Gueye 1, Vukobrat 9, Rinaldi 10, Santarelli 9, Barsotti 4. All. AulettaVince la sua terza partita consecutiva la squadra di Fabio Vaccaro contro una agguerrita Pagaso che fa capire subito di non essere venuta a Rieti in gita. I romani partono meglio e tentano con un mini break nel primo quarto di girare l’inerzia della gara dalla loro parte. Reazione di Rieti nel secondo periodo di gioco che col passare dei minuti inizia a prendere le misure agli ospiti. C’è il contro break dei padroni di casa che non riescono però ad andare a riposo avanti e all’intervallo lungo è 29-30 per gli ospiti. L’equilibrio regna sovrano anche alla ripresa del gioco e ci vorrà un ultimo quarto di energia ed intensità dopo un finale punto a punto affinchè Rieti abbia la meglio sul Basket Pegaso. Buona prova di squadra in una partita difficile con Roversi e Rinalduzzi in doppia cifra ma con un contributo da parte di tutti i ragazzi impiegati da coach Vaccaro. Domenica 15 dicembre alle 15 i ragazzi di Vaccaro, nel prossimo impegbo, sono attesi da un bel banco di prova in trasferta a casa della capolista Pass.NPC Willie Bk Rieti 59 - Basket Pegaso 55Parziali: 13-18 / 16-12 / 12-12 / 18-12NPC Willie Bk Rieti: Bolletta 8, Roversi 20, Rinalduzzi 14, Ambrosi 9, Marchili 6, Faraglia 2, Marini , Cortellesi, Spadoni, Colasanti, Amour, Galasso. All. VaccaroTrasferta amara per la Under 15 eccellenza di Andrea Ruggeri che in terra Pontina si deve arrendere alla Smg Latina. E’ battaglia in campo e si segna molto nel primo quarto con un equilibrio che resta costante nel primo periodo di gioco. Nella seconda frazione sono i padroni di casa che mettono il naso avanti e Rieti, comunque in partita che va a riposo sul meno 6. Il parziale del terzo quarto indirizza la gara verso i padroni di casa che arrivano e superano la doppia cifra di vantaggio, mentre i ragazzi di Ruggeri, pur disputando un buonissimo ultimo periodo, non riescono più a rientrare. Si torna in campo sabato 14 dicembre al Palasojourner alle 18 contro L’Alfa Omega.Smg Bk School 81 - Npc Willie Bk Rieti 67Parziali: 21-20, 18-13, 29-20, 13-14Npc Willie Bk Rieti: Iacuitto, Federici 9, Colantoni 6, Conti 6, D'Ippolito 2, Santoprete, Aguzzi 25, Cattani 6, Capasso 13, Accettulli. All. Ruggieri.Sorride e si toglie soddisfazioni il basket rosa di Rieti con due sonanti vittorie arrivate nell’ultima settimana.Le ragazze di Paolo Matteucci vincono la loro seconda partita nel loro primo Campionato di Serie C battendo il basket Ladispoli. Le Reatine faticano solo nel primo quarto chiuso in parità, 10 a 10. Al primo vero break nel secondo periodo di gioco la amaranto celeste scappano e conducono fino al termine chiudendo con un perentorio 74-35. Prossimo impegno sabato 14 dicembre a Roma alle 20.30 contro l’Atletico San Lorenzo.Npc Willie Tecnoadsl - Bk Città di Ladispoli 74-35Parziali 10-10 23-10 18-8 23-7Npc: Marcotullio 15, Fiorentini 14, Barbacci 14, Graziani 10, Paolucci 8, Capasso V. 5, Di Credico 4, Vignoli 2, Aloisi 2, Capasso L. Papale.Continua la striscia positiva delle ragazze di coach Matteucci, che vincono larghe contro le pari età di Frascati. Partita subito a senso unico col primo quarto chiuso 12-2. La giusta aggressività e una super difesa che concede ben poco alle avversarie, fanno volare le padrone di casa le quali col passare dei minuti mettono in totale sicurezza una gara mai in discussione. I prossimi impegni: venerdì 13 a Ladispoli e martedì 17 in casa contro Guidonia.Npc Willie Dentix vs Frascati 62-35Parziali: 12-2, 21-10, 17-9, 12-14Npc: Nobili 10, Matteucci A, Rubanosova, Zannetti, Scopigno, Fiorentini 11, Capasso V 14, Capasso L 10, Schifi 14, Ciancarelli, Pasquetti 3, Fagiani. All. Paolo Matteucci.