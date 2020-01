Under 20

Under 18 gold

Under 16 silver

Under 15 eccellenza

Under 14 elite

Under 13

Serie C Femminile

RIETI - Settimana altalenante per il settore giovanile della Npc Willie che, complici in alcuni casi le molte assenze di atleti importanti, ottengono risultati non sempre soddisfacenti. Buone prestazioni alternate ad altre che hanno lasciato l’amaro in bocca ai team Reatini.Dopo la bella vittoria, la scorsa settimana a Contigliano contro il Fonte Roma, i ragazzi di Mauro Angelucci cadono a Roma contro il St. Charles. Gara combattuta i primi due quarti con i romani avanti ma la Npc comunque in partita (meno 8 all’intervallo lungo). Un terzo quarto da dimenticare per i Reatini col St. Charles che scava il solco (22-9 il parziale) e chiude di fatto la gara.St. Charles 69 - NPC Willie Bk Rieti 50Parziali: 18-14; 16-12; 22-9; 13-15NPC Willie Bk Rieti: Cornacchiola 2, Nacchia 14, Luzzi 5, Santarelli 6, Marcetic, Fornara 12, Ciani D., Emiliani, Ciani L., Ramacogi, Vujanac 11. All: AngelucciI ragazzi di coach Auletta sbancano il parquet del Pass Roma e portano a casa due punti pesantissimi al termine di una gara combattuta e sofferta ma alla fine vinta con merito e che permette alla Npc (nella foto di Alice Matteucci una azione d'attacco) di restare nei quartieri alti della classifica. Equilibrio sostanziale per l’intero arco dei 40 minuti nella partita giocata a Roma ieri pomeriggio e risolta solo nel finale da un minibreak dei Reatini implacabili poi dalla lunetta quando il Pass Roma col fallo sistematico aveva provato a ricucire la dote che si era costruita Rieti. Soddisfatto il coach Andrea Auletta il quale ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi che si stanno allenando bene e giocano di squadra avendo trovato feeling e meccanismi che andranno comunque perfezionati e sempre allenati in un campionato dove i ragazzi di Rieti potranno togliersi più di qualche soddisfazione.Pass Roma – Npc Willie bk Rieti 67- 73Parziali 19-20; 16-18; 18-16; 14-19All’under 16 silver di Vittorio Morandi non riesce il colpaccio sul campo del Soepa. Partiti meglio i Reatini con un primo quarto da incorniciare e più 10 alla prima sirena, nel secondo quarto subiscono la reazione dei padroni di casa con le squadre a riposo sul 28- 32 sempre per Rieti. Fatali gli ultimi due quarti coi romani che prima impattano e poi mettono la freccia vincendo alla fine di sette lunghezze contro una buona Npc.Soepa 64 - NPC Willie Bk Rieti 57Parziali: 9-19; 19-13; 18-12; 18-13Troppe le assenze importanti per i giovani under 15 reatini (unica compagine della Npc che disputa un campionato d’Eccellenza) che perdono al Palasojourner contro una solidissima Tiber che non si lascia sfuggire l'occasione per portare a casa i due punti. Nessun dramma per i ragazzi di coach Ruggeri, che hanno battagliato finchè le forze li hanno sostenuti contro un avversario forte tecnicamente e fisicamente.NPC Willie Bk Rieti 50 - Tiber 74Parziali: 18-24; 27-40; 42-60; 50-74NPC Willie Bk Rieti: Iacutto n.e., Federici 5, Conti 5, Margarita 2,Feliciangeli 7 , Mammoli 2, Maccaroni 6, Capasso 13 Accettulli n.e., Vergij 3, Bizzarri, D'Ippolito 6.All. Andrea RuggeriSplendida vittoria per l’under 14 di Mario Cottignoli che in casa ha la meglio sul Basket Bracciano in una gara senza storia. Partono bene i padroni di casa e vanno subito avanti nel primo tempo dopo i primi due quarti fotocopia. Il 19-8 del terzo quarto mette una pietra tombale sul match che i ragazzi di coach Cottignoli portano a casa con merito inanellando la terza vittoria in campionato.NPC Willie Bk Rieti 92 - Bracciano Bk 51Parziali: 23-13, 23-14, 19-8, 27-16NPC Willie Bk Rieti: Roversi 3, Feliciangeli 21, Bizzarri 5, Colasanti, Margarita 3, Luise 7, Di Muzio 4, Panetti, D’Ippoliti 5, Gallo 3, Maccaroni 11, D’Ippolito 30. Allenatore: CottignoliContigliano perde a Montesacro contro la capolista del girone 82-33 ma resta comunque seconda a 10 punti (Montesacro ne ha 14) con una partita da recuperare. Nessun dramma per i ragazzi di Sergio Vio al primo scivolone regionale e pronti a riscattarsi fin dalla prossima gara.Dopo la sconfitta contro la capolista Team Up, la scorsa settimana, la squadra di Paolo Matteucci tenta di ripartire e riscattarsi, sabato prossimo in casa contro il Ladispoli.Roma Team Up 65 - NPC Willie Bk Rieti 46Parziali: 17-14, 15-12, 22-9, 11-11