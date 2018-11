IL TABELLINO

RIETI - Le ragazze della Npc Willie infilano la terza vittoria consecutiva, e lo fanno tra le mure amiche del PalaWillie, battendo le capitoline dell'Esquilino, in una match tiratissimo, vinto in volata dalle padrone di casa, 57-54.Grazie a questo successo, la formazione di coach Matteucci rimane in testa alla classifica del campionato under 18 femminile, staccando le romane in classifica, con un percorso netto fatto di tre vittorie in altrettante gare disputate. La sfida contro le romane non era iniziata come al solito, con le ospiti che vanno in vantaggio, e le amaranto celesti costrette a rincorrere, in virtù del 12-24 siglato dall'Esquilino nel primo quarto.Seconda frazione che vede le romane consolidare la doppia cifra di vantaggio, andando sul più 15, ma le padroni di casa reagiscono sul finale diminuendo lo svantaggio e andando al riposo sul meno 9. Le reatine rientrano dagli spogliatoi più determinate che mai, riuscendo al ribaltare la situazione e chiudendo il terzo quarto 44-43. Grande equilibrio nell'ultima frazione con il match che si decide soltanto alle battute finali, con le padroni di casa che mantegono i nervi ben saldi e negli ultimi secondi realizzano i canestri fondamentali per la vittoria. Il prossimo impegno sarà in trasferta, domenica la Npc Willie farà visita ad Anagni.: Graziani 14, Fiorentini 4, Vergij, Marroni, Di Credico 5, Papale, Barbacci 12, Schifi, Paolucci 6, Matteucci, Fagiani, Marcotullio 16. Allenatore: Paolo Matteucci.: Martino 6, Cabiddu 4, Giachini 13, Reggio 4, Grimaldi G. 4, Giovannelli 4, Cenci 11, Felici 4, Grimaldi C. 4, Aloise, Marchesini, Marasa. Allenatore: Rosatelli.: 12-24; 14-11; 18-8; 13-11