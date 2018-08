di Luigi Ricci

RIETI - È stata un'attesa lunga ma alla fine l'agognata firma sul contratto di Reigarvius Jarvis Williams è arrivata e quindi può ora dirsi ufficialmente un giocatore della Zeus Npc. Un ritardo che nei rapporti tra Europa e Stati Uniti è normale e spesso legato a fattori impensabili che creano allarme solo per chi non è abituato a tali rapporti. Quindi tutto risolto e la Npc può ora concentrarsi sull'avvio di precampionato col roster che ora è al completo.



Nativo di Macon nello stato della Georgia e dunque conterraneo di JJ Frazier, Williams è nato il 21 gennaio del 1993.



Prodotto di Murray State dove, nella stagione da senior ha chiuso a 15.7 ppg, 8.4 rpg e 1 bpg, ha disputato nell'anno 2015 il PIT Invitational dove in 3 partite ha fatto registrare 16 punti a partita e 7.7 rimbalzi di media.



Nella stagione 2015-2016 lo sbarco in Europa dove veste la maglia della formazione polacca del WKS Slask Wroclaw militante nel massimo campionato nazionale. La stagione del debutto europeo è da urlo visto che Williams chiude il campionato come miglior marcatore del torneo a 17.2 punti di media conditi anche da 8.9 rimbalzi (secondo miglior rimbalzista del campionato), 1 assist e 1 stoppata a partita. Nella stessa stagione debutta anche in FIBA Europe Cup chiudendo a 14.3 punti e 9 rimbalzi di media.



A febbraio dello stesso anno si trasferisce in Turchia al Tofas Bursa (TBL) dove produce 13.4 ppg e oltre 5 rimbalzi di media a partita in 9 gare disputate.



La stagione 2016-2017 lo vede trasferirsi in Francia, in Pro B, con la maglia del Boulazac. La stagione culmina con la promozione in Pro A del club e Williams si impone anche qui con numeri importanti: 15.7 punti a partita, 6.7 rimbalzi ed 1 assist a partita.



La scorsa stagione lo vede protagonista sempre in pro B con Caen dove in 30 partite chiude con 16.4 punti e 6.2 rimbalzi a partita ed il 30.5% dalla lunga distanza.



Il Ds Gianluca Martini: «Con la firma di Williams chiudiamo di fatto il roster per la prossima stagione. Siamo contenti di averlo portato a Rieti perchè nelle ultime ore stava aumentando la concorrenza ed i colloqui avuti con il nostro coach sono stati decisivi. Arriva a Rieti un giocatore dalle spiccate doti atletiche, un'agonista ma anche un giocatore di grande sostanza. Dove ha giocato ha sempre prodotto numeri importanti e negli ultimi anni in Francia si è imposto come uno dei giocatori di punta del campionato. Nell'ultimo anno sta lavorando molto sul tiro da 3 che sta affinando e sviluppando ma la cosa che più ci ha convinto è quella di aver visto un ragazzo di grande energia, di corsa e di altruismo e pensiamo possa incastrarsi molto bene con il tipo di squadra che abbiamo costruito. Gli do il benvenuto a Rieti e sono sicuro che anche i tifosi, come per JJ e gli altri non mancheranno di fargli sentire il loro affetto».

Mercoledì 1 Agosto 2018



