Npc e Visit Rieti insieme per la prima di campionato

RIETI - Per la prima giornata di campionato la Npc Rieti ha deciso di promuovere l'attività di Visit Rieti, il portale che raccoglie tutta l’offerta turistica del centro Italia, indossando delle specifiche maglie da gioco brandizzate con il logo di Visit Rieti.

Prosegue la promozione del territorio portata avanti dalla società amaranto celeste e dal gruppo Npc Cares. «Ci siamo sempre prestati molto volentieri, come Npc Rieti Pallacanestro alla divulgazione e promozione del territorio perché crediamo nel binomio sport e marketing turistico. In modo particolare, poter viaggiare per tutta l’Italia ci ha sempre dato l’opportunità di promuovere le bellezza di una città dalle grandi potenzialità come Rieti». ha commentato il Presidente della Npc Giuseppe Cattani.

In un periodo così difficile si è avuto modo e tempo di riscoprire le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio grazie anche all’attività di “Visit Rieti”. Tutto diventa a portata di click dalle informazioni sulla città all’offerta turistica. Un vero e proprio passaporto per visitare tutte le ricchezze storiche e naturalistiche del territorio.

"Visit Rieti" è un progetto del Comune di Rieti realizzato in collaborazione con CAT e Confcommercio, diventato ormai un vero e proprio biglietto da visita della città, come sottolineato dal Vice Sindaco Daniele Sinibaldi: «Il progetto di Visit Rieti non è utile soltanto a coloro che da fuori vogliono visitare la nostra città, deve essere anche il mezzo tramite il quale anche i reatini possono apprezzare il territorio e vivere le molteplici esperienze che offre. Ringraziamo la Npc per aver proposto questa particolare iniziativa. La sinergia tra sport e territorio è fondamentale e speriamo che tali iniziative possano essere replicate anche in altri contesti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA