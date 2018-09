RIETI - La Zeus Npc delude al debutto casalingo davanti ai 1200 del PalaSojourner, tanti gli errori in attacco e in difesa del team di Rossi: la Virtus Roma vince 59-79 e accede alla finale del trofeo Aria Sport che contenderà a Brindisi domani alle 19. Due ore prima scenderanno in campo i reatini contro Avellino.



Rieti troppo indietro, preocuppa Williams, male anche Toscano e Tomasini: i tre non sono mai entrati in partita. Serve anche un cambio per Gigli, quasi sempre in campo. Grande prestazione di Casini che dà intensità e qualità al gioco di Rossi mettendo a referto 15 punti. Dal canto loro i romani superiori a livello di condizione hanno dominato il match con i due americani tra i migliori della categoria e un ottimo gruppo di italiani.

IL TABELLINO

Zeus Npc Rieti: Frazier 9, Williams 16, Gigli 8, Casini 15, Toscano, Tomasini, Carenza 4, Conti 6, Bonacini 1, Moretti, Berrettoni. All. Rossi.

Virtus Roma: Sims 16, Landi 5, Moore 10, Saccaggi 11, Santiangeli 6, Sandri 9, Baldasso 10, Alibegovic 10, Cusenza, Spizzichino, Lucarelli, Matic. All. Bucchi.

Arbitri: Rossi, D'Amato e Buccinelli

LA CRONACA DEL MATCH

ULTIMO QUARTO

Finisce 59-79

Manca un minuto, clamoroso errore di Williams, Casini cerca di ridurre il distacco 57-79

A 2' Roma avanti 55-72: in crisi la Zeus nel finale, Williams perfetto fa 2/2 dalla lunetta

A 5' dal termine malissimo Rieti, che sbaglia tanto da tre e produce poco in attacco, Roma conduce di 51-69

A 6' Baldasso da tre Roma più 15: 49-64

A 6'36" Bucchi chiama timeout: 49-61

A 8'22" Casini da tre con fallo e realizza il tiro: 47-58

Terzo fallo per Gigli che esce con Frazier entrano Williams e Bonacini

Inizia l'ultimo quarto e subito Alibegovic da tre, risponde Conti: 43-56

TERZO QUARTO 41-53

Finisce il terzo quarto con il parziale di 21-10, tra gli amarantocelesti bene Conti e Gigli, ancora non al meglio Toscano e Tomasini

Mancano 40 secondi e Roma conduce 41-51

Ancora Conti 39-48

A 2'15" tecnico a Bucchi: 37-48

A 3' accorcia Conti 36-46, rientra Casini al posto di Tomasini

A 3'47" parziale di 3-12

A 5' dal termine la Virtus conduce 34-42: per la Zeus solo tre punti nel terzo quarto, mente Roma gestisce il vantaggio con Moore e Sims

Male a rimbalzo Rieti

A 6'48" Ancora Sims: 33-42, poi tecnico a Moore

A 7'53" Saccagi allunga: 33-38

Inizia il terzo quarto ed è subito avanti Roma con Landi: 31-35

SECONDO QUARTO 31-32

Termina il secondo quarto 31-32, Npc in crescita rispetto al primo quarto, troppi errori sotto canestro, tante anche le palle perse. Tra i romani grande prova di Sims.

A 2 secondi dal termine Roma in vantaggio (31-32), Rossi chiama timeout

A 1'02" Bonacini in lunetta fa 1/2 per il sorpasso Rieti: 31-30, per la prima volta in vantaggio

A 1'24" 24 dalla lunetta Williams 2/2: 30-30

Antisportivo per Sims, Rieti può accorciare, Carenza 2/2 dalla lunetta

A 2'18" 27-30 timeout chiamato da Bucchi

A 3' dal termine 27-30: Frazier da tre

A 3'54" ientra Bonacini al posto di Casini, tanti applausi per lui

A 5' 24-28 Bene Rieti grazie all'ingresso di casini e gigli, perfetti in attacco

Rientra Gigli al posto di Williams, il peggiore finora

Timeout Roma

A 7' 20-26

A 8' Carenza da tre 17-22

PRIMO QUARTO: 14-22

Troppo superiore finora la Virtus rispetto a Rieti che sta sbagliando troppo sotto canestro

Termina il primo quarto conduce Roma 14-22

A 43" dal termine Roma conduce 12-22

Bene Rieti ora con Frazier da tre 12-18

Troppi errori di Williams per la Zeus: 9-16 che trova però il primo punto

Parte meglio la Virtus con una grande Sims autore di 6 punti per ora della Zeus, troppi errori per i reatini, bene Gigli in attacco

Al 6' time out per la Zeus

Accorcia Frazier 4-10

Ancora Sims 2-8

Landi primo fallo

Moore 2-4

Subito in vantaggio Roma con Sims, risponde Gigli

