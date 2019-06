RIETI - Mancava solo di conoscere la destinazione, ma ora è ufficiale anche la nuova squadra di Daniele Toscano, diretto a Torino, dove è stato trasferito il titolo sportivo di Cagliari.



Dunque, dopo Tomasini e Bonacini, il terzo pezzo a lasciare la Npc eliminata ai quarti di finale dei playoff è Toscano, cui virtualmente si é già aggiunto Jones, pare diretto in Giappone, mentre anche Carenza non sarà facile da trattenere.



Tanto lavoro quindi per Il ds Gianluca Martini e il coach Alessandro Rossi per rifondare la squadra, smantellata soprattutto da avversarie più competitive finanziarianente. Nessuno però vuole demordere, Pastore è in arrivo, quasi certamente insieme all'ex Longobardi, ai quali seguiranno altre novità. Come suol dirsi tutti sono utili, nessuno indispensabile e, come spesso accade, alla fine sarà la qualità degli stranieri a fare la differenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA