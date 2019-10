© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro tra Npc Rieti, i rappresentanti del tifo organizzato della Curva Terminillo e alcuni rappresentanti del gruppo organizzato e social di “Amici per la Sebastiani”."In un clima di sincero confronto e fattiva collaborazione - spiega una nota della società - nell’esclusivo e superiore interesse rappresentato dallo sviluppo e crescita della pallacanestro cittadina e del pubblico all’interno del PalaSojourner, le parti in causa hanno analizzato gli avvenimenti che nelle ultime settimane hanno catturato l’attenzione. Riconoscendo, ognuna delle parti in questione, i propri errori e le proprie mancanze e chiarite anche alcune situazioni, in particolare sui social, sulle quali si dovrà prestare maggiore attenzione, è divenuta palese la volontà di chiudere definitivamente il capitolo inerente le sterili polemiche, divisioni ed incomprensioni createsi nelle ultime settimane.Npc Rieti Pallacanestro, ribadendo quanto scritto nel precedente comunicato e perciò la propria necessità di fare tutto quanto in suo potere al fine di doversi tutelare qualora certi episodi dovessero ripetersi, conferma la propria vicinanza e supporto al tifo amarantoceleste, partner importante, da sempre, delle squadre di basket della città di Rieti. Nel rispetto dei ruoli, di vedute e nell’indipendenza di ogni attore coinvolto, la società rimarca la propria disponibilità al confronto, scambio d’idee ed opinioni che portino alla crescita del movimento, del pubblico e dell’amore per questo sport e questi colori.In conclusione, dopo il confronto che è sempre ben accetto e costruttivo, Npc Rieti insieme alla Curva Terminillo ed “Amici per la Sebastiani” invita tutti i tifosi ad accorrere in massa già da domani al PalaSojourner per sostenere in maniera calorosa e appassionata la squadra in un match di grande difficoltà, ricordando che all’interno dell’impianto il tifo deve essere unico, indivisibile ed indirizzato unicamente al sostegno della squadra e dei colori indossati".