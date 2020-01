RIETI - I tifosi della Npc che vorranno seguire la squadra a Latina domani, 15 gennaio, palla a due alle 20 potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti sia al botteghino dell’impianto che aprirà alle 18 sia sul circuito Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.it/ita/event/benacquista-latina-npc-rieti/143871. Il costo del biglietto è di 12 euro. Gli Under 18 pagano 5 euro mentre i bambini da 0 a 4 anni entrano gratis.



«Si invitano i tifosi amarantocelesti - si legge nella nota del club - a presentarsi al botteghino del Pala Bianchini con congruo anticipo al fine di evitare eccessivi tempi di attesa per l’accesso all’impianto». © RIPRODUZIONE RISERVATA