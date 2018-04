RIETI - L'altro gruppo organizzato dei tifosi della Npc, I Veterani, esprime vicinanza agli Old Fans, auspicandone un ripensamento.



Apprendiamo dalla stampa della decisione del GRUPPO OLDFANS di abbandonare la CURVA TERMINILLO. Il gruppo VETERANI esprime immenso dispiacere nell'apprendere la notizia, indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato tale decisione. Il gruppo VETERANI vuole applaudire i ragazzi degli OLDFANS che in questi anni difficilissimi del basket reatino hanno saputo con amore, passione e coraggio mantenere accesa e viva la CURVA TERMINILLO. Il gruppo VETERANI auspica in un ripensamento del direttivo per proseguire insieme ed uniti a colorare la CURVA TERMINILLO patrimonio della cittá.

VETERANI RIETI

