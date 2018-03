di Emanuele Laurenzi

RIETI - Oltre 2mila chilometri per tifare Rieti. Con la consapevolezza di avere compiuto «l’impresa» nell’aver fatto la trasferta più lunga del campionato, unita alla soddisfazione di aver ricevuto il plauso dei tifosi locali. Cartoline dalla trasferta in quel di Agrigento di un gruppo di valorosi tifosi della Npc: 6 in tutto quelli sbarcati in terra siciliana, 3 del gruppo Veterani e 3 del gruppo Old Fans.



«Ci siamo ritrovati al palazzo di Porto Empedocle – racconta Paolo dei Veterani, ancora in terra siciliana – perché noi abbiamo scelto di fare il percorso Roma-Palermo in aereo, poi abbiamo preso l’auto per raggiungere il palazzetto. Una volta entrati abbiamo trovati gli altri ragazzi che avevano scelto una via diversa. In termini di distanza chilometrica questa è la trasferta più lontana della Npc, perché per Biella o Casale Monferrato non superiamo i 1500 chilometri tra andata e ritorno, mentre qui siamo oltre i 2mila. E’ stato davvero bello ed emozionante, pensate che a fine gara alcuni tifosi di Agrigento ci hanno chiesto se facevamo parte della società. Quando abbiamo detto che eravamo “solo” tifosi, ci hanno fatto i complimenti e ci hanno detto che non gli era mai capitato di vedere tifosi in trasferta».



Purtroppo il risultato sul campo non è stato all’altezza dell’impresa dei tifosi e chi era ad Agrigento non nasconde l’amarezza. «Inutile dire che siamo molto delusi – aggiunge Paolo – perché la partita non è stata bella. Ci avevamo creduto quando, a 4’30 dalla fine, eravamo a -7. L’inerzia era dalla nostra parte, poi c’è stato il time out di Ciani e il loro tecnico è stato bravo a impostare una difesa molto dura. Peccato davvero, ma dal vivo ci eravamo resi conto che i nostri ragazzi non erano al top e abbiamo visto errori incredibili, che non si commettono neanche al campetto tra amici».



A fine gara i ragazzi della Npc hanno reso il giusto omaggio a chi aveva fatto un viaggio tanto lungo, stupendo ancora una volta il pubblico siciliano. «Vista la grande tranquillità dell’ambiente – racconta Paolo – dopo la sirena ci hanno detto che potevamo avvicinarci per salutare la squadra. Abbiamo spiegato che nella tradizione reatina la squadra va sempre a salutare i tifosi e così è stato anche stavolta. Quando i ragazzi sono venuti nella nostra zona, tutti sono rimasti meravigliati. I giocatori ci hanno detto che gli dispiaceva non essere riusciti a vincere. Con un successo avremmo messo un’ipoteca sui play off, ora la classifica si complica, ma noi ci crediamo sempre».



Ora si torna a Rieti con un volo dalla Sicilia in serata. E poi si pensa già alla prossima trasferta e alle prossime partite.

