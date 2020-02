© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il “gioco di squadra”? Ce lo spiegano quelli della squadra più tifata dai reatini. Una mattinata particolare, quella che oggi ha visto due classi della scuola media dell’istituto comprensivo Minervini-Sisti incontrare – grazie all’impegno di una mamma rappresentante di classe, Annabella Colandrea – una rappresentanza della Zeus Npc proprio per parlare dell’importanza di fare squadra.A raggiungere la sede della media “Basilio Sisti”, il general manager Gianluca Martini con l'head coach Alessandro Rossi, il capitano della squadra Giovanni Vildera, top scorer delle ultime due partite, e l’ala guardia Andrea Pastore. Ad attenderli, i ragazzi delle classi II A e II E, che li hanno accolti con grande entusiasmo, pronti ad ascoltare consigli ed esperienze sull’importanza di fare squadra, condividere con gli altri, sforzarsi di sostenersi a vicenda imparando a rispettare la diversità di opinioni.Con la proiezione di un video e le proprie testimonianze, gli ospiti ce l’hanno messa tutta per trasmettere ai ragazzi il messaggio dell’autentico “gioco di squadra”: spirito di sacrificio e disponibilità verso i compagni, saper fare un passo indietro a favore dell’altro quando necessario, mostrarsi accoglienti e accettare il confronto… E poi quell’umiltà che non guasta mai, che ti fa uscire dal tuo “io” e guardare al bene del gruppo, facendo attenzione a non lasciare indietro i compagni di difficoltà, perché il bene di ciascuno è il bene di tutti. Insegnamenti preziosi non solo per chi fa sport: importanti lezioni di vita.