La Npc paga il brutto approccio e va ko con la Stella Azzurra: 83-67. Ceccarelli: «All'inizio subito l'avversario»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 20:30

RIETI - Termina 83-67 lo scrimmage svoltosi a Roma tra la Kienergia Npc e la Stella Azzurra, che ha prevalso dopo i classici quattro periodi da 10 minuti l’uno il cui punteggio è stato azzerato ogni volta. I parziali: 26-12, 20-21, 23-19, 14-15.

La partita

Nel primo periodo si vista la differenza fisica. Molto alti e atletici mediamente i padroni di casa e la Npc ha subito partendo un po’ contratta e intimorita. Il quarto è terminato 26-12 per la Stella Azzurra ed è stato quello che ha scavato il divario variato di poco nel finale. Superato l’impatto iniziale la Npc si è districata meglio nel secondo periodo giocando quasi alla pari coi romani. Nel complesso tutti i titolari sono andati bene, inclusi Del Testa, assente contro Cassino, e il lungo under Cortese, acquisito in settimana. Nell’ultimo quarto è stato dato ampio spazio ai giovani dall’una e dall’altra parte. La Npc tornerà in campo martedì 7 a Chiusi contro i padroni di casa neopromossi in serie A2.

Il coach

Per Ceccarelli «l’approccio iniziale non è stato buono. Abbiamo subito un avversario che sapevamo essere una corazzata fisicamente e atleticamente. Superato l’impatto ci siamo rialzati e abbiamo ripreso a giocare. Non sono stato attento ai punteggi dei quarti ma alla qualità del gioco espresso e si è visto qualcosa di buono. Anche nell’ultimo periodo da parte dei ragazzi che ci danno una mano durante la settimana».

Il tabellino

KIENERGIA RIETI: Antelli 4, Testa 7, Del Testa 7, Timperi 10, Tiberti 14, Papa 11, Franco 5, Broglia 5, Buccini, John 3, Vujanac, Cortese 1. All. Ceccarelli.