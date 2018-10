LA NOTA DEL CLUB

RIETI - Confermato il sodalizio tra la Npc e Cottorella che si conferma partner commerciale per la stagione 2018/19.Le due realtà reatine continuano nel loro cammino insieme siglando l’accordo per la stagione corrente.Matilde Eloisa, responsabile Marketing Antiche Fondi di Cottorella spa, ha commentato con entusiasmo la chiusura dell’accordo per la prossima stagione: «Acqua Cottorella è da sempre vicina alla cultura dello sport, riconoscendo il ruolo importante dello stesso nella vita quotidiana. In modo particolare l’unione con il basket è dovuta alla grande risonanza della palla a spicchi nella nostra città, dove ha un bacino di tifosi con una grande storia alle spalle. Inoltre, l’acqua Cottorella si presta bene all’utilizzo in ambito sportivo, considerando le sue proprietà. Essendo un’acqua alcalina è in grado di contrastare la formazione di acido lattico e quindi ideale per tutti gli sportivi.Per quanto concerne l’accordo siglato siamo anche particolarmente contenti della possibilità di brandizzare il prodotto. Speriamo che la collaborazione continui in futuro anche con altri progetti per portare il nome di Rieti fuori le mura tramite lo sport e l’agro-alimentare».Per il presidente Giuseppe Cattani la riconferma della collaborazione con L’Acqua Cottorella è il segno tangibile della collaborazione tra aziende del territorio e sport: «Sono molto soddisfatto del proseguo di un rapporto proficuo che anno dopo anno continua ad evolversi e svilupparsi. Il sostegno dell’Azienda Cottorella è importante e ci faremo portatori di un prodotto reatino. Il lavoro di gruppo porterà sicuramente ottimi risultati».