Gesto di solidarietà della Npc: Taylor consegna maglia a storico tifoso colpito dall'allagamento della Piana

RIETI - Gesto di solidarietà della Npc. Oggi, 1° febbraio, Steve Taylor ha consegnato, a nome della Npc Rieti, la maglia da gioco a Marco Nobili, grande tifoso rimasto nella sua casa circondata dall’acqua dopo l’esondazione per non lasciare i suoi animali domestici.

Taylor ha voluto vedere la casa e si è innamorato del San Bernardo Frida. Poi ha colto l'occasione per parlare con tutta la famiglia di Marco, la compagna Stefania e le figlie Alice e Greta.



«Cogliamo l'occasione per ribadire la nostra vicinanza a tutti coloro che hanno subito danni e disagi per via dei forti allagamenti degli ultimi giorni», si legge nella nota del club pubblicata sulla pagina facebook della Npc.

