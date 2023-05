Ruggieri duro dopo il ko Npc a San Severo: «Chiedo scusa ai tifosi. Gara indegna». Ora sfida cruciale con Ravenna

RIETI - «Voglio chiedere scusa ai tifosi che sono venuti qui a San Severo a vederci. Abbiamo fatto una partita indegna». Non ci gira intorno e parla maniera diretta Andrea Ruggieri. Il coach della Kienergia Npc Rieti dopo la sconfitta in terra pugliese per 86-71 entra in sala stampa scuro in volto. «Abbiamo sbagliato l'approccio mentale in una gara di grande importanza - spiega il coach - e questa è la chiave della nostra sconfitta odierna». Un chiaro riferimento a quel 30-18 del primo quiarto, ai tanti rimbalzi offensivi lasciati agli avversari nel primo tempo, anche se lo stesso coach non è esente da colpe visto che ha lasciato scorrere la gara troppo a lungo prima di chiamare time out. Eppure nonostante i primi 20' da dimenticare e un inizio di terzo quarto da incubo,

Rieti era arrivata anche a -6 con la tripla di Del Testa in apertura di ultime periodo per il 67-61. Dopo la fiammata di nuovo il baratro. «Abbiamo dovuto fare uno sforzo importante per tornare a -6 - spiega Ruggieri - e quando insegui tanto, le energie diminuiscono. Rivedrò quello che è successo in quel frangente, quando non siamo riusciti a ricucire lo strappo, ma a prima sensazione posso dire che abbiamo smesso di essere intensi in difesa e non abbiamo più avuto un gioco coinvolgente in attacco».

La Kienergia ora è sull'orlo del baratro, con la retrocessione tremendamente vicina. A tenere viva la speranza sono i risultati dagli altri campi che lasciano aperto più di uno spiraglio, anche se si dovrà vincere contro Ravenna al PalaSojourner e poi sbancare Mantova per puntare ai play out. «Come dicevo da tempo - conclude il tecnicno - al di là di questi ultimi risultati il destino è sempre nelle nostre mani. Il morale sarà la chiave della prossima partita. Non so quanto sarà facile rialzarci, ma dobbiamo riuscirci in pochissimo tempo, perché domenica già si gioca un'altra gara chiave».