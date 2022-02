Npc ancora ko in trasferta. Ceccarelli: «Un po' meglio di Senigallia, ma pesano le palle perse. Siamo stati pasticcioni»

RIETI - «Siamo stati pasticcioni: questa è la parola che scelgo per definirci stasera». Coach Gabriele Ceccarelli mastica amaro dopo il 56-54 incassato a Teramo. La sua Kienergia è andata ad un nulla dalla vittoria con la tripla finale di Broglia, ma lascia l'Abruzzo senza i 2 punti e, soprattutto, incassa la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. «Quella di stasera - commenta Ceccarelli - è un po’ la copia in meglio della gara di Senigallia. La difesa ha tenuto, le scelte fatte hanno tenuto e i ragazzi stoici dietro, ma in una gara col punteggio così basso i dettagli fanno la differenza. Loro hanno preso un rimbalzo importante offensivo e hanno trovato il canestro a pochi secondi dalla fine. Noi abbiamo comunque tirato per vincere a campo aperto e, se quella palla fosse entrata, non avremmo rubato nulla. Detto ciò, pesano le troppe palle perse soprattutto in avvio: 12 nei primi 2 quarti sono troppe».

La Npc era andata al riposo sul +3, dando comunque l'impressione di poter allungare e poter dominare la partita. «All'intervallo eravamo avanti - spiega Ceccarelli - e potevamo avere anche un vantaggio più largo, ma non è stato certo quello il problema. Dovevamo tenere meglio le redini del gioco. I punti subiti mi fanno andare fiero della mia difesa, però penso anche che nelle ultime due trasferte non abbiamo mai incassato più di 57 punti e abbiamo comunque perso».

Alla Npc è sicuramente mancata la fortuna soprattutto nel finale, ma non c'è nessun allarme per possibili cali fisici. «Forse abbiamo pagato un po’ la settimana precedente con i 2 impegni - spiega il tecnico - ma non credo di essere di fronte ad un calo fisico perché le gambe dietro tengono e vanno. Ci manca un po’ di spinta a rimbalzo, ma lo sapevamo e sappiamo anche di essere una squadra che deve fare più recuperi che rimbalzi. Io non sto vedendo un calo di squadra, forse c'è quello di qualche singolo che ha tirato molto la carretta nel primo periodo e sta sentendo un po’ il post Covid, ma nulla di più. A livello di squadra stiamo bene. A livello mentale ci dobbiamo sbloccare, soprattutto in trasferta: 5 triple segnate in trasferta sono poche. A questo si aggiunge che il nostro 5 titolare, ovvero Tiberti, è mancato per falli troppo presto e questo non ce lo possiamo permettere. Loro erano privi di Antonelli e, sfruttando la mancanza del nostro centro, hanno giocato sempre con quintetti piccoli che ci danno fastidio».