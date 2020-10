Rieti, il salumificio Sano di Accumoli diventa sponsor ufficiale della Npc

RIETI - Il salumificio Sano di Accumoli sarà partner ufficiale della prossima stagione sottolineando il sodalizio tra squadra e territorio. La realtà imprenditoriale è legata al proprio territorio, ricco di natura e tradizioni, dove si occupa della produzione di prosciutti, salumi e specialità tipiche regionali a livelli di eccellenza qualitativa unici nel settore.



«Per la Npc è un vanto poter promuovere un’azienda di prestigio come Sano che vanta record importanti come quello di essere la prima azienda italiana per la produzione del Prosciutto Amatriciano Igp e del Guanciale Amatriciano, il primo guanciale tra i salumi eccellenze d’Italia della “Guida Salumi d’Italia 2020 e che ha ottenuto anche il marchio DeCo del Comune di Amatrice».



«Alla guida di Sano, la famiglia Castelli ha da sempre un’attenzione particolare allo sviluppo del territorio partendo dalle tradizioni e dalle ricchezze locali. Ed è proprio con questo spirito che nasce la collaborazione con la Npc Rieti».



Il presidente del Salumificio Sano, Gianfranco Castelli: «Il tutto è nato con un incontro con il Presidente Cattani e la convinzione di poter riversare su un territorio, che molti ci ha dato. È un momento difficile anche per noi però dobbiamo reagire e questo vuole essere proprio un segnale su questo senso poiché da situazioni simili si può uscire solo lavorando insieme».



Orgoglio anche nelle parole del Presidente della Npc Rieti, Giuseppe Cattani: «Per noi è una grande soddisfazione ed è uno dei tanti step che stiamo facendo per collegare sempre più le aziende del territorio con il progetto Npc. Abbiamo trovato comunione di intenti con la famiglia Castelli che ha sposato il progetto con entusiasmo. Obiettivo comune propagandare il territorio in tutta Italia e speriamo saranno l’esempio per dimostrare come la cultura locale, con le proprie eccellenze possa trovare nello sport, un grande mezzo di divulgazione e promozione».

