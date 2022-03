Npc e Roseto unite contro la guerra: abbraccio tra i giocatori delle due squadre dietro la bandiera della pace

RIETI - Si alza dal PalaSojourner il grido di pace lanciato verso l'est Europa. Prima della palla a due tutti i giocatori della Npc Rieti e di Roseto si sono uniti in un grande, sentito abbraccio dietro la bandiera della pace. Un momento di grande unione e di sport, oltre i colori delle due squadre per dire non alla guerra in Ucraina. Grandi applausi dal pubblico presente sugli spalti, dove è arrivata anche un'ampia rappresentanza di tifosi dall'Abruzzo.