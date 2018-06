RIETI - Sono cominciati i lavori di rifacimento ed ammodernamento dello storico campetto di basket all'aperto nel quartiere di Regina Pacis. L'intervento è stato fortemente voluto e realizzato dalla NPC Rieti Pallacanestro e dal "Lions Club Rieti Host" con il fondamentale supporto di Erg. I lavori proseguiranno per tutto il mese di giugno e l'inaugurazione del nuovo campo è prevista per la fine del mese.



E' stato un progetto voluto e sognato dalle parti in causa con l'obiettivo di restituire alla città di Rieti e alla comunità un luogo di aggregazione sociale, di crescita, di confronto e sviluppo umano e sportivo.



«La Npc Rieti Pallacanestro - si legge nella nota del club - intende quindi ringraziare, in modo particolare, tutti gli attori che hanno reso possibile la nascita e sviluppo di questo progetto, a partire da Erg, da sempre molto attenta alle dinamiche sociali che coinvolgono i giovani e subito dimostratasi entusiasta all'idea di collaborare, ai "Lions Club Rieti Host" nella persona del suo presidente Costanzo Truini e alla diocesi di Regina Pacis nella persona di Don Ferdinando».

Sabato 9 Giugno 2018



