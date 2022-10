Npc e Real Sebastiani “sfrattate” dal PalaSojourner a causa dei lavori alle curve. Il nodo allenamenti

RIETI - Kienergia Npc Rieti e Real Sebastiani Rieti costrette a non utilizzare oggi, 5 ottobre, il PalaSojourner per gli allenamenti a causa dei lavori per la sistemazione delle curve. Il Real Sebastiani si allenerà a Casa Real, mentre la Npc è in cerca di un impianto, anche fuori provincia.

La nota della Kienergia su Instagram

«Kienergia Rieti comunica la sospensione di tutte le attività sportive previste per la giornata di oggi per impraticabilità del campo»: lo scrive Npc su Instagram. «Sono infatti cominciati i lavori, senza alcuna comunicazione preventiva, per la sistemazione delle curve, lavori che rendono impossibile l’utilizzo del campo. La società si è attivata per cercare un campo fuori dalla Provincia di Rieti al fine di provare ad effettuare l’allenamento quotidiano della prima squadra che altrimenti verrà parimenti annullato».

Il comunicato del Real Sebastiani

«La SSD Real Sebastiani Rieti s.r.l. comunica l’annullamento dell’allenamento previsto per oggi presso il PalaSojourner per l’impraticabilità del campo. Senza alcun preavviso infatti sono iniziati i lavori per la sistemazione delle curve che rendono impossibile l’utilizzo del Palazzetto. La società si è vista costretta a spostare l’allenamento odierno presso Casa Real modificando così i programmi prestabiliti del Settore Giovanile. Variazione che ha creato grossi disagi organizzativi e logistici».