La Npc riconferma il preparatore atletico Simone Passacantando: «Grazie per la fiducia»

Venerdì 6 Agosto 2021, 17:56

RIETI - Ottava stagione per Simone Passacantando con i colori della Npc Rieti. In vista del prossimo raduno (che sarà dopo Ferragosto) il preparatore fisico ha già avviato la programmazione per l'inizio della stagione.



«Sono estremamente contento per la fiducia che il presidente Cattini ha nuovamente riposto in me. Il mio percorso di crescita continua con la voglia di rivincita - afferma Passacantando - Ho già parlato con tutti i giocatori per impostare i primi programmi in vista del raduno. Cominciare un nuovo percorso con coach Ceccarelli è di grande stimolo come lo è il confronto con il General Manager Martini. Partiamo con grande energia e voglia di far bene. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno che mi hanno sempre dato e spero di rivederli presto al PalaSojourner».