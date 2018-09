di Luigi Ricci

RIETI - Termina 75-83 per la Zeus Energy Group Npc disputata a Palestrina con la consueta formula dei quattro quarti da 10 minuti l’uno azzerando ogni volta il punteggio. I parziali sono stati 21-22, 18-20, 19-18 e 17-23.



Non si poteva pretendere di più dopo solo una settimana di lavoro insieme dalla squadra diretta da Alessandro Rossi contro un’avversaria che, sebbene di una categoria inferiore, ha iniziato a lavorare prima dei reatini i quali, a loro volta, hanno svolto un carico di lavoro atletico sicuramente più pesante. Positivo che la Npc abbia chiuso in crescendo poiché lo scarto conlusivo è maturato proprio nelle battute finali della gara.



Individualmente Frazier e Williams sono partiti in sordina ma poi sono cresciuti evidenziando il primo le capacità realizzative e creative in attacco, oltre alla capacità di rubare palloni, mentre il secondo ha confermato le doti di rimbalzista e di trasformare i palloni vaganti in situazioni favorevoli. Buona la prova di Gigli, poco preoccupati gli altri italiani di cercare punti personali, ma soprattutto attenti a trovare un’intesa da costruire con pazienza. Rossi ha dato un spazio a Bonacini in regia in alternativa a Frazier e l’ex Reggio Emilia ha mostrato qualche buon numero.



IL TABELLINO

Zeus Npc : Frazier 21, Williams 23, Gigli 14, Tomasini 5, Casini 2, Toscano 13, Conti, Carenza 2, Bonacini 3, Moretti, Berrettoni. All. Rossi.

Palestrina : Fiorucci 13, Rischia 8, Rossi 12, Bianchi 4, Ochoa 20, Carrizo 5, Morici 13. All Ponticiello.

Sabato 1 Settembre 2018



