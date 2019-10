RIETI - La Npc comunica che, non sussistendo le condizioni regolamentari per assecondare la richiesta del club di poter giocare il match di domenica a porte chiuse, nel pomeriggio di oggi ha provveduto, con grande sforzo, alla commutazione della squalifica del campo da gioco in ammenda pecuniaria (5.000 euro).



Il match contro Tortona si disputerà dunque come da calendario domenica alle 12 al PalaSojourner con ingresso regolare. Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA