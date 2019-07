Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo tre stagioni a Rieti, Marcos Casini saluta e ringrazia tutto il tifo reatino per l'affetto ricevuto in questa lunga esperienza. L'atleta italo-argentino giocherà a Lecco in serie B, una scelta ragionevole legata anche al desiderio di riavvicinarsi alla sua famiglia in Lombardia. Con la maglia amarantoceleste Casini oltre per le sue doti tecniche, si è fatto apprezzare per le sue qualità umane da leader carismatico, pedina fondamentale prima per Nunzi, per poi continuare a dare il suo contributo sotto le direttive di coach Rossi, ricoprendo anche i gradi di capitano dopo l'addio di Gigli. Proprio da capitano della Zeus Npc Casini si è tolto la soddisfazione più grande della sua avventura a Rieti, con la conquista dei playoff a distanza di diversi anni.Continua a muoversi il mercato degli stranieri, Agrigento completa il quintetto con l'acquisto di Christian James, esterno dotato di grande fisicità in uscita dall'università di Oklahoma. Anche l'Ebk Roma vuole chiudere in fretta il discorso americani, la prima scelta è Curtis Kelly, ala grande in passato a Cremona. L'altro nome che la società capitolina segue è il giovanissimo Jaylen Johnson lo scorso anno in G-League. Napoli conferma Francesco Guarino, sarà il cambio del play titolare, preso anche il giovane Amar Klacar, bosniaco di formazione italiana. Anche Bergamo pensa a completare la panchina, ingaggiata la guardia Alessandro Marra.