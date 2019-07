Ultimo aggiornamento: 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mentre la Zeus Npc attende Marco Passera, continua il mercato delle avversarie: Agrigento firma Samuele Moretti, mentre per quanto riguarda gli americani è vicino il rookie Christian James. A Tortona ufficiale Grazulis, sul fronte americani si segue Kenny Gaines, 25enne esterno, protagonista in Lituania. In uscita da Tortona, Lorenzo Gergati, il play scende in B.Biella lavora su un doppio colpo: Bortolani-Sims. L’under, di proprietà di Milano, lo scorso anno protagonista a Legnano da tempo è un obiettivo di mercato dei piemontesi, mentre l’ex Npc, nei giorni scorsi in trattativa anche con Casale, potrebbe restare a disposizione di coach Galbiati. A Bergamo in arrivo Giovanni Allodi da Latina, sempre per il reparto lunghi piace il giovane Doneda.Intanto rischia grosso l’Amatori Pescara, la Com.Te.C ha bocciato la società abruzzese, che non ha avuto il via libera per la serie A2, stamattina è prevista la decisone del consiglio federale. In lizza per il ripescaggio c’è Caserta, che verrebbe collegata nel girone ovest, dove oltre alla sfida carica di rivalità con Rieti, troverebbe ben due derby campani con Scafati e Napoli.