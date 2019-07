Ultimo aggiornamento: 10:26

RIETI - La Benacquista Latina piazza un altro tassello del proprio roster, ufficiale Marco Di Pizzo, ala/centro classe 1998 di 205 cm, in arrivo dalla massima serie dove però nell'ultima stagione non ha trovato molto spazio. I pontini attivi nel mercato fin dalle prime battute, hanno effettuato una vera rivoluzione, con ben 8 volti nuovi, tra i quali spiccano i nomi di Musso, Pepper e Ancellotti, della passata stagione confermato solo Cassese, ora manca una pedina in regia per la panchina.Sempre nel girone ovest la Bertram Tortona, sarebbe vicina alla firma di Andrejs Grazulis, ala forte 26enne, protagonista nel campionato lettone. Il centro Antonio Iannuzzi seguito da Scafati e Capo D'Orlando su tutte, con i siciliani che sembravano favoriti per aggiudicarselo, resta in seria A, per lui seconda esperienza a Brindisi. Nel girone est invece Udine, risponde all'acquisto di Jermaine Love da parte di Verona, con l'ingaggio di Gerald Beverly, lo scorso anno a Brescia, con 7 punti di media e 5 rimbalzi.