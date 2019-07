© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Eurobasket di Nunzi raggiunge l'accordo con la guardia italo-tedesca Kenneth Viglianisi, lo scorso anno a Tortona, dopo una prima parte di stagione in Germania. La Leonis si assicura così un giocatore che si sposa bene con le caratteristiche del confermato Loschi e del neo arrivato Fattori, ora i romani vanno a caccia di un play e un centro americano.L'Orlandina saluta Jordan Parks, grande protagonista della cavalcata dei siciliani, sull'ala che ha chiuso l'ultima stagione con 22 punti di media ci sono diverse squadre di serie A. Dopo aver declinato diverse offerte sembra sia diretto a Treviso.Agrigento riabbraccia Chiarastella, ma mette sul mercato Marco Evangelisti, ala piccola 35enne visto a Rieti da giovanissimo, da diverse stagioni in Sicilia. L'Edilnol Biella dopo gli acquisti di Donzelli e Lombardi, per lui un biennio positivo a Treviso e la conferma di Massone è pronta ad accogliere gli under Dieng e Barbante, mentre per il ruolo di centro titolare piace l'esperto Easley, ex di Sassari, Venezia e Eurobasket tra le tante.