RIETI - Zeus Energy Group Npc sempre più rimaneggiata dalle circostanze questa sera alle 19.30 al PalaSojourner per il 7° Memorial Giuseppe Gasperini che come sempre conclude il precampionato.Dopo la perdita di Simic e il taglio di Williams a favore di Bobby Jones - per il quale si lotta contro il tempo per tesserarlo entro venerdì prossimo ed averlo in campo nell'esordio casalingo contro Biella del 7, altrimenti giocherà il 14 a Siena - il coach Alessandro Rossi deve anche rinunciare ad Alberto Conti, fratturatosi la mano sinistra sul finire dell'allenamento di giovedì scorso, il quale dovrà operarsi per tornare tra circa un mese. Nel frattempo si lavora per stringere in tempi per provare a firmare Aleksa Nikolic. Ma attenzione: se la Npc riuscirà a battere la concorrenza entro venerdì 5, da regolamento potrà tesserare un solo giocatore per cui, se arrivasse in tempo, Williams avrà la precedenza per aggiungere successivamente Nikolic.Da parte sua Roseto sarà un bel banco di prova perché si tratta di una squadra giovane, fisica, aggressiva, molto meno arrendevole di Cassino e sarà dunque un ottimo test per i "resti" della Npc.Quanto al memorial in onore di Giuseppe Gasperini, ex giocatore delle giovanili della Sebastiani scomparso nel '92 per un tragico incidente e che amici, compagni di squadra e parenti ricordano sempre affettuosamente, come semrep avranno luogo diverse premiazioni.Innanzitutto sarà la volta di Pino Berré, guardia della Brina 1972/73 promossa in serie A nello storico spareggio di Pesaro.Quindi premio alla Carriera per Giuliano Colarieti che, nel ruolo di giocatore, allenatore, dirigente ed ora anche di autore del monumentale libro fotografico "5 Stelle del basket di Rieti" è sempre stato vicino alle varie società reatine di vertice.Seguirà il premio a Riccardo Esposito, ex Amg Sebastiani 1986/87 e Virtus 1999/02, legato da decenni a Rieti per motivi familiari, nonchè ex compagno di squadra di Toni Kukoc e Vinnie Del Negro alla Benetton, ed anche ex Varese, il cui palmares annovera 2 finali scudetto, una vittoria in Coppa Europa, e 2 Coppe Italia. Da alcuni anni allenatore ed ex assistente alla Virtus Roma.Premio anche per Yancarlos Rodriguez, cresciuto nel vivaio de La Foresta e questa sera avversario in maglia Roseto.Infine targa ricordo alla famiglia di Aldo Alvisini, scomparso nel gennaio scorso a 93, ex dirigente dei settori giovanili della Sebastiani e della Minervini, tra gli artefici dell'approdo a Rieti di Domenico Zampolini e Roberto Brunamonti e della crescita di tante promesse del basket reatino, coronata dal titolo nazionale allievi 1979 della Sebastiani Arrigoni dove militava anche Giuseppe Cattani, presidente della Npc.Tra gli invitati alle premiazioni diversi giocatori storici della Sebastiani: Alberto Scodavolpe, Luigi Simeoni, Luca Colantoni, Enzo Napoleoni, Bruno Bastianoni, Antonio Olivieri e Pino Danzi la cui consorte, la ex nazionale Titti Timolati, riceverà a sua volta un premio alla carriera.