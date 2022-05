La Npc travolge in casa Giulianova: al PalaSojourner finisce 93-61. Ora c'è Salerno al primo turno dei playoff

RIETI - La Kienergia Npc Rieti chiude con una debordante vittoria su Giulianova la regular season. Al PalaSojourner non c'è storia, con i reatini che vincono 93-61 contro gli abruzzesi che retrocedono in serie C, senza passare dai play out.

Gara condotta dall'inizio alla fine, con vantaggi anche di 40 punti e con la possibilità per Gabriele Ceccarelli di far riposare i titolari, mandando in campo i giovanissimi e chiudendo con un quintetto "under 19" in campo. Da segnalare l'esordio in prima squadra con la Npc di Alessandro Feliciangeli, figlio d'arte del team manager Picchio Feliciangeli, presente in panchina. Per Rieti 4 giocatori in doppia cifra, con Timperi che è stato il miglior realizzatore con 16 punti, seguito da Testa con 13 e Antelli con 11, mentre l'under Cortese ha chiuso con 10 punti, miglior prestazione della stagione.

Chiudendo al quarto posto la Npc domenica prossima per gara 1 di play off ospiterà al PalaSojourner la quinta classificata del girone D di serie B che è Salerno.