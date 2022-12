L'U19 Silver Npc-Foresta mantiene l'imbattibilità dopo sei giornate: «Squadra in continuo miglioramento»

RIETI - Dopo sei giornate di campionato è ancora imbattuta l’U19 Silver della Npc Sporthub – La Foresta Rieti. Le ultime due gare del 2022 hanno confermato l’ottimo avvio dei giovani ragazzi reatini che chiudono l’anno con il primo posto solitario nella classifica del girone B di categoria. Gli amaranto celesti, allenati dai coach Auletta e Rinaldi, hanno battuto prima in trasferta il Montesacro 57-65, poi si sono confermati una settimana fa sul parquet del PalaSojourner contro La Salle per 56-50. Due gare equilibrate portate a casa dai reatini che torneranno in campo dopo le feste per il match del 12 gennaio al PalaCordoni contro il fanalino di coda Fiano Romano (palla a due alle 20.30) per provare a centrare il settimo successo su altrettante gare.

Le dichiarazioni

Il coach dei giovani reatini Rinaldi parla così dopo la sirena della gara casalinfa contro La Salle: «Sono contento di come i ragazzi stiano migliorando gara dopo gara – spiega Rinaldi - con il La Salle abbiamo sicuramente fatto netti passi in avanti, nonostante un punteggio basso dovuto all’intensità difensiva che entrambe le squadre hanno messo sul parquet. La difesa deve essere il nostro marchio di fabbrica - conclude - siamo contenti del risultato speriamo di continuare così».

Il tabellino

MonteSacro Roma 57 – Npc Sporthub La Foresta Rieti 65

Parziali: 12-11; 11-17; 17-16; 17-22

Npc Sporthub – La Foresta Rieti: Ambrosi 14, Rivoltella 3, Marini 8, Santoprete 2, Bacary 13, Cocuccioni 11, Bolletta 12, Cargoni 2, Dionisi, Federici. All. Rinaldi

Npc Sporthub La Foresta Rieti 56 - La Salle 50

Parziali: 16-10; 17-16; 11-14; 12-10

Npc Sporthub – La Foresta Rieti: Ambrosi 12, Rivoltella 2, Marini , Santoprete 3, Bacary 6, Cocuccioni 9, Bolletta 9, Cargoni , Dionisi, Federici 3, Roversi 7, Mammoli 5. All. Auletta