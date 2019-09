COSI' IN CAMPO

Ebk Roma

Zeus Npc Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Primo impegno ufficiale della stagione 2019/2020 per la Zeus Npc Rieti, di scena oggi, 8 settembre, a Cisterna di Latina (18.30), nuova sede dell’Eurobasket Roma, per il debutto in Supercoppa, novità assoluta introdotta dalla Lega. Gara ufficiale che si disputerà nel pieno della preparazione, un vero banco di prova i due coach, ancora alla ricerca degli assetti migliori, costretti a scendere in campo per ben tre volte in una settimana. Un test di prestigio che vedrà rinnovata la sfida tra le due compagini, oramai avversarie de diversi anni, dai tempi della serie B.Sfida anche in panchina, con coach Rossi che ritroverà sulla panchina avversaria Luciano Nunzi, il tecnico grazie al quale approdò a Rieti e che nel 2017 gli lasciò il testimone sulla panchina amarantoceleste. Lo scorso marzo Rossi ebbe la meglio, stasera sarà diverso, i due coach aldilà del risultato andranno alla ricerca di segnali incoraggianti dopo la prima parte di preparazione. Entrambe hanno disputato due test amichevoli finora, i romani hanno superato Luiss e Valmontone, mentre per la Zeus dopo il ko contro i collegiali americani al debutto, giovedì ha superato agevolmente la Pallacanestro Palestrina.Anche Nunzi come Rossi, ha intrapreso la sua seconda stagione sulla panchina romana con ben 8 volti nuovi, le uniche conferme sono rappresentante da Fanti e Loschi, che agisce in quintetto assieme a Viglianisi e Fattori, oltre che ai due americani Miles e Taylor. Il coach romano potrà contare su tutti gli effettivi, mentre Rossi dovrà fare a meno nuovamente di Filoni, da valutare l'impiego di Stefanelli.: 0 Viglianisi, 1 Miles, 6 Fanti, 11 Loschi, 13 Cicchetti, 14 Fattori, 16 Chinellato, 18 Sacchettini, 35 Taylor, 44 Graziani. All. Nunzi: 0 Finco, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic. All. Rossi