IL TABELLINO

RIETI - Si conclude con una vittoria la stagione dell’under 15 silver di coach Angelucci che batte l’Olimpia Roma con ampio margine (58 a 72), conquistando la Coppa Lazio.Il team ha affrontato una stagione intensa, vissuta tra gioie e delusioni che hanno fatto crescere molto i ragazzi. Il segreto della vittoria è stato il gruppo, sempre unito e pronto a migliorarsi con il supporto dei genitori e dello staff Npc, dal coach ai dirigenti. Il grande tifo che ha sempre seguito la squadra è stato un monito per non arrendersi mai e crescere giorno dopo giorno, sfida dopo sfida. Un gruppo di dodici ragazzi che oltre ad essere compagni di squadra sono amici e questo è il risultato più importante portato a casa.Al termine della stagione coach Angelucci può solo che essere soddisfatto dei suoi ragazzi: “È stato fantastico poter accompagnare nel percorso di crescita personale, sportiva e umana, questi ragazzi. Hanno meritato questo obiettivo, lo hanno voluto e se lo sono preso! Lancio un messaggio a tutti loro: Che il basket per voi sia sempre divertimento, amico in cui rifugiarsi e buon consigliere, perché per me lo sport è metafora di vita e vi insegna a stare al mondo. Spero di essere stato una guida positiva, per questi giovani atleti, che prima di essere tali sono uomini in divenire. Essere una guida è un compito difficile ma decisamente gratificante”.Un ringraziamento particolare va al main sponsor della squadra, Centralcar Outlet Rieti, nella persona di Luca Bolletta, per l’impegno profuso e l’attenzione riposta in questo gruppo e all’interno della nostra società.Si chiude quindi con l’under 15 la stagione della NPC Willie ma già si lavora al prossimo anno.Npc Rieti: Capasso 32 - Bolletta - Savi 3 - Conte 16 - Colasanti - Martelli 6 - Dionisi - Cargoni - Amour 7 - Conti 8 - Pinna - GattaParziali: 15-15 / 7-12 / 14-22 / 22-23