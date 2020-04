© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il gruppo Npc Cares rappresentato da Giuseppe Cattani e Roberto Scagnoli unitamente al Panathlon Club Rieti presieduto dall’Avvocato Costanzo Truini, in relazione alla recente raccolta fondi promossa per sostenere l’emergenza “Covid-19”, hanno provveduto all’acquisto del macchinario “Vita Pcr Instrument” (strumentazione italiana) ed alla sua conseguente donazione in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Reatina, così come da indicazioni della stessa Azienda Sanitaria nella persona del Direttore sviluppo strategico ed organizzativo Dottor Gabriele Coppa.Quanto sopra è stato reso possibile grazie al concreto interessamento della Direzione Generale delle Asl Rieti, del Direttore Amministrativo Dottoressa Anna Petti, del Dottor Luca Casertano, Direttore del presidio ospedaliero San Camillo de Lellis di Rieti, del Dottor Stefano Venarubea, Responsabile Medico del laboratorio analisi dell’Ospedale cittadino e del Dottor Flavio Mancini, Direttore Uoc Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’urgenza.Al fine di adottare una serie di misure atte a contrastare con efficacia l’emergenza epidemiologica e assicurare diagnosi precoci si è cosi proceduto all’acquisto del predetto macchinario, che consentirà una diagnosi in screening molecolare rapida ai fini della rilevazione e la determinazione qualitativa del Rna virale del virus Covid-19 in tamponi rinofaringei e orofaringei.La donazione del predetto macchinario “Vita Pcr Instrument” in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Reatina permetterà così al de Lellis di poter effettuare test diagnostici di screening molecolari rapidi in pcr, con concreti ed immediati benefici per Tutta la Collettività locale, tanto da consentire test velocissimi in biologia molecolare i cui risultati si avranno solamente dopo appena 20 minuti dall’effettuazione del tampone in screening, non escludendosi comunque per la definitiva conferma l’invio dei tamponi presso i Laboratori individuati dalla Regione.Il gruppo Npc Cares e il Panathlon Club Rieti comunicano che la raccolta fondi promossa, stante i brillanti risultati ad oggi raggiunti, continuerà fino al 15 maggio al fine di poter ancor più contribuire a sostenere l’Azienda Sanitaria Locale Reatina, e così l’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, in questa tragica emergenza sanitaria.