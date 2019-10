© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuovo ciclo a Biella, che dopo 4 stagioni si è separata da Michele Carrea, approdato in massima serie a Pistoia, per ripartire da Paolo Galbiati, giovanissimo tecnico che da head coach può vantare nel suo palmares la storica Coppa Italia vinta a Torino in serie A.Tanti volti nuovi per un roster giovanissimo, in cui compaiono ben 5 under. In regia c'è la sicurezza Lorenzo Saccaggi, vicino gli è stato affiancato il prospetto di sicuro avvenire come Giordano Bortolani. Gli stranieri saranno il rookie Polite Jr. e il centro nigeriano Omogbo, una parentesi a Pesaro per lui. Il colpo di mercato è stato Eric Lombradi, in attesa che si rimetta al top dopo l'infortunio dello scorso anno, al suo posto fino al suo rientro giocherà Donzelli. In panchina ben due i giocatori del vivaio rossoblù: Massone e Pollone, da Trieste è arrivato Deangeli, come backup dei lunghi agirà Barbante.«Per noi la Supercoppa era importante per farci aprire bene gli occhi. Siamo una squadra giovane, in cui i più esperti sono del 92-93. Ci serviva un'impronta per capire il livello di fisicità e tattico, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Ci vorrà attitudine ed energia, ci manca ancora qualcosa, ma aspettiamo».«Sto imparando, ho studiato in estate guardando molte partite, anche di coppa per vedere il livello di entrambi i gironi. Posso dire che ci sono giocatori interessanti, tanti non presi in considerazione in serie A, giovani che sfruttano il campionato per farsi vedere e tanti esperti scesi dal massimo campionato per vincere. Torino e Tortona sono le favorite, le ho affrontate entrambe e posso dire che sono davvero forti: la prima può vincere il campionato, mentre Tortona è molto profonda. Dietro Scafati ha due americani forti, Napoli ha aggiunto Roderick in ritardo, la stessa Casale. E credo anche Rieti ha già fatto vedere cosa possono fare i due americani. Le siciliane sono ben allenate, Trapani su tutte, ad Agrigento c'è Cagnardi, mentre Capo D'Orlando è un po' un'incognita. Poi l'Eurobasket è allenata da un vecchio volpone come Nunzi».«Biella è veramente una grande società, qui abbiamo tutto e questo mi ha sorpreso. Avremo in quintetto un 2000, l'obiettivo è lanciare giovani del nostro vivaio, il sogno sarà vedere questi ragazzi un giorno in serie A. Abbiamo scelto americani funzionali, ma per ora siamo ancora del tutto da scoprire. Finché non rientrerà Lombardi ho chiesto ai nostri lunghi uno sforzo in più e sono stato ampiamente ripagato».