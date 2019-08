© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’assalto finale. E’ quello che chiede Giuseppe Cattani insieme a tutta la Npc Rieti per realizzare il sogno dell’estate: raggiungere la cifra per acquistare un pullman per le trasferte della squadra e un camper da far viaggiare nei palazzetti italiani promuovendo le eccellenze reatine. Con questo scopo era stato lanciato poco più di un mese fa il primo crowdfunding della storia del basket reatino, ovvero una raccolta di fondi collettiva da effettuare via internet versando soldi sulla piattaforma eppela.com.Il titolo del progetto è “Insieme per la Nprc” e si devono raggiungere 145mila euro entro il 25 agosto. Finora sono stati raccolti meno di 12mila euro, l’obiettivo è lontano ma non impossibile. «Per questo motivo oggi siamo qui, tutti insieme, a chiederVi di aiutarci a raggiungere un obiettivo molto importante, capace di donare lustro alla squadra, a voi e alla nostra città» si legge in una nota inviata ieri dalla Npc per rilanciare il progetto. Oltre che via internet si può versare anche nel corner della Npc in via Roma, dalle 10.30/12.30-17.15/20.30 dal lunedì al sabato e dalle 17:15 alle 20:30 la domenica.«Insieme per npc è un progetto che nasce dal cuore che aiuta la tua squadra del cuore e la tua città – si legge nella nota Npc - dando valore al territorio e allo sport. Il camper, in particolare, sarà destinato alla promozione delle eccellenze del nostro territorio. Questo infatti, in ogni trasferta, partirà due giorni prima della squadra, posizionandosi nelle principali piazze o luoghi simbolo delle città ospitanti e portando con sé materiale informativo, prodotti e quant’altro delle aziende che aderiranno alla nostra fantastica iniziativa. In occasione delle partite casalinghe lo stesso verrà poi utilizzato al di fuori del PalaSojourner per iniziative promozionali o sociali che la Npc promuove durante l’arco della stagione».Molte le ricompense previste per chi dona, sia come privato sia come azienda. In base al livello della donazione che verrà effettuata sarà possibile avere il proprio nome al PalaSojourner, la foto sul pullman, gadget e molto altro. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito della Npc e sul sito eppela.com.