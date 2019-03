© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Complimenti a Bergamo per la partita che ha fatto. Chiedo scusa ai nostri tifosi arrivati fin quassù per questa pessima partita, ma ora guardiamo avanti e pensiamo al miglior piazzamento play off». E’ la sintesi del pensiero di Giuseppe Cattani dopo la pesantissima sconfitta della sua Zeus Rieti contro Bergamo. Parole dette dal parquet del PalaAngeli, con la sirena finale appena suonata. «Loro hanno fatto la gara che dovevano fare – aggiunge Cattani – noi no. Mi dispiace davvero, perché abbiamo replicato la partita dei primi 3 quarti di domenica scorsa, ma la vittoria finale aveva mascherato tutto. C’è stato un black out complessivo e mi dispiace per tutti quei tifosi che hanno fatto tanti chilometri per arrivare quassù. Chiedo scusa a loro e a quelli che hanno visto la partita da casa. Ora non ci dobbiamo fermare».La delusione dei tifosi per la brutta partita di Bergamo si è fatta sentire anche sui social: molti i commenti negativi, mentre alcuni tra coloro che erano a Bergamo hanno raccontato su facebook che gli striscioni erano stati tolti prima della fine della gara. Pur nella delusione, Cattani trova lo stimolo per rilanciare. «Ai miei ragazzi dirò che non è finita, che il campionato comincia adesso. Magari mettiamo da parte il discorso per il primo posto, ma pensiamo a trovare il miglior piazzamento per i play off. Non dobbiamo fermarci, ma guardare avanti domenica dopo domenica. Non dobbiamo fare conti e non dobbiamo buttare questa grande stagione che abbiamo fatto. Da domenica non potremo sbagliare più nulla».Nella gara di Bergamo è mancato Simone Tomasini, bloccato da un problema alla coscia sinistra e sostituito nel roster da Angelo Gigli. Il giocatore si sottoporrà già domani ad esami strumentali per capire qual è il problema.