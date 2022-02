Npc perde a Teramo all'ultimo secondo: i padroni vincono 56-54, si spegne sul ferro la tripla di Broglia a fil di sirena

RIETI - Sconfitta all'ultimo secondo per la Kienergia Npc Rieti che perde 56-54 a Teramo e incassa la seconda sconfitta di fila in trasferta. Gara praticamente sempre in equilibrio, con i padroni di casa che ci hanno creduto fino alla fine, sfruttando i tantissimi errori dei reatini soprattutto nel primo tempo. Il canestro decisivo lo ha messo Bertocco a 5" dalla fine, andando a raccogliere un rimbalzo su un tiro da fuori di Cipriani e mettendo dentro il 56-54. Ceccarelli ha immediatamente chiamato time out e sulla rimessa la Npc ha liberato bene al tiro capitan Broglia, ma la sua tripla della possibile vittoria si è spenta sul ferro, lasciando Teramo a festeggiare sul campo.