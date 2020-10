Npc ok in Supercoppa. Cattani: «Ripreso col batticuore. Grande soddisfazione». Rossi: «Bravi a restare uniti. Difesa da rivedere»

RIETI - «Abbiamo fatto subito il rodaggio alla nostre coronarie. Praticamente non ci siamo mai fermati, siamo ripartiti proprio come ci eravamo fermati: col batticuore». Giuseppe Cattani sintetizza così il successo alla prima uscita ufficiale della sua Npc. Una bomba di Taylor a fil di sirena consente a Rieti di vincere 76-75 a Montecatini contro Pistoia nella gara di esordio di Supercoppa. Un buon viatico in vista delle prossime due gare del girone che mettono Rieti contro Eurobasket e Stella Azzurra. Al di là della tripla finale del neo acquisto americano, i lunghi reatini hanno letteralmente dominato la gara: Taylor 23 punti e 11 rimbalzi, De Laurentiis 27 più 20.

«Sotto canestro mi sento più che sicuro - dice Cattani - ora dobbiamo crescere sugli esterni. Pepper ha dimostrato di poter spaccare la partita, si deve accendere prima. Dobbiamo anche imparare a chiudere prima le partite: avevamo messo le mani sulla vittoria, ma abbiamo commesso due errori gravi che hanno rimesso Pistoia in gara. Questa vittoria è una bella iniezione di fiducia per tutti. Purtroppo giocare senza pubblico è bruttissimo e anche i ragazzi in campo ne risentono».

La vittoria regala un bel sorriso anche ad Alessandro Rossi. Il coach è cosciente che c'è molto da lavorare, ma non si può negare che vincere contro una delle migliori formazioni del girone alla prima uscita ufficiale è un buon viatico ad un mese dall'inizio del campionato. «Vincere fa sempre piacere, ma mi soffermerei sul fatto che è stato un bel modo di ricominciare: due squadre che si sono data battaglia, nonostante le difficoltà. Sono concento perché la squadra non si è disunita nei momenti di difficoltà che abbiamo avuto. Non mi è piaciuto l'approccio difensivo nei primi due quarti, quando siamo stati molti molli. Nel secondo tempo abbiamo concesso di meno, facendo buoni aggiustamenti nell'intervallo».

Rieti ha giocato senza Fumagalli e Sanguinetti, con Stefanelli che ha accusato un problema fisico nell'ultimo quarto. «Stiamo lavorando bene - ha detto Rossi - e i ragazzi mi danno soddisfazione. Stefanelli ha sentito un piccolo dolore all'adduttore e abbiamo deciso di farlo fermare. Sono comunque soddisfatto per come ci stiamo preparando. Per quanto riguarda i nostri avversari, abbiamo affrontato una squadra che sta nelle prime cinque del nostro gruppo e che sicuramente sarà protagonista in campionato».

Ultimo aggiornamento: 22:16

