LA PRIMA GIORNATA DI TUTTE LE SQUADRE DEL GIORNE OVEST

GIRONE VERDE

GIRONE GIALLO

GIRONE BLU

GIRONE AZZURRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario della fase di qualificazione per la Supercoppa 2019 al via il 7 settembre. La Zeus Npc Rieti inserita nel girone blu, insieme a Latina, Scafati e Eurobasket, debutterà proprio contro i capitolini domenica 8 settembre, si gioca al Palasport di Cisterna di Latina alle 18.30. Il primo impegno casalingo della stagione si giocherà infrasettimanale, mercoledì 11 settembre alle 21, quando al PalaSojourner farà visità la Benacquista Latina. L'ultimo impegno della fase di qualificazione è in programma domenica 15 settembre, con gli uomini di coach Rossi impegnati sul campo del PalaMangano, avversario la Givova Scafati, palla a due fissata alle 19. Si qualifica al turno successivo la prima in classifica e la miglior seconda tra i sette gironi.Sabato 7 settembre Novipiù Casale Monferrato-Bertram Tortona Ore 20.00, PalaFerraris, Casale Monferrato (Al) Domenica 8 settembre Reale Mutua Torino-Edilnol Biella Ore 18.00, PalaRuffini, TorinoSabato 7 settembre BCC Treviglio-Agribertocchi Orzinuovi Ore 18.00, PalaFacchetti, Treviglio (Bg)Domenica 8 settembre Bergamo-Urania Milano Ore 18.00, PalaAgnelli, BergamoDomenica 8 settembre Eurobasket Roma-Zeus Energy Rieti Ore 18.30, palasport, Cisterna di Latina (Lt) Benacquista Latina-Givova Scafati Ore 20.30, PalaBianchini, LatinaDomenica 8 settembre Gevi Napoli-Benfapp Capo d’Orlando Ore 18.00, PalaBarbuto, Napoli 2B Control Trapani-MRinnovabili Agrigento Ore 19.30, PalaIlio, Trapani