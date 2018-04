RIETI - Il Progetto Scuola è un’iniziativa alla quale il Gruppo Npc è particolarmente orgoglioso e che continua a diffondere la cultura del basket. All’interno di tale progetto si è svolto presso l’Istituto comprensivo Forum Novum Torri in Sabina, l’incontro tra i ragazzi dalla prima alla quinta elementare della scuola e la Zeus Energy Group Rieti. Il progetto Scuola portato avanti con il coordinatore Massimiliano Salustri è stato un successo come sempre. I ragazzi di Torri in Sabina hanno avuto modo di incontrare il coach della prima squadra Alessandro Rossi insieme all’assistente del coach Andrea Ruggieri ed il capitano del team Angelo Gigli.



Per Massimiliano Salustri: «E’ stata una bellissima mattinata con tanti bambini entusiasti di vedere i campioni della Zeus. Ovviamente non sarebbe stato possibili senza la collaborazione della scuola che ci consente di sviluppare attività legate al nostro meraviglioso sport. Un grazie soprattutto al Gruppo Npc con cui da anni condividiamo questo percorso che vuole trasmettere passione e amore per il basket».



I ragazzi dopo aver fatto moltissime domande ai coach e al nostro Capitano si sono divertiti a fare qualche tiro in palestra. Per coach Ruggieri una bella esperienza: «Vedere l’entusiasmo dei bambini, la loro curiosità, gioia e voglia di partecipare è sempre una piacevole esperienza. Il loro entusiasmo sono il motore del nostro movimento che mette le sue radici proprio da questi momenti di condivisione. Questi incontri sono molto importanti perché permettono ai ragazzi di entrare in diretto contatto con la nostra realtà sportiva con i nostri giocatori e la nostra esperienza di allenatori. Da qui possono nascere i giocatori di domani e far parte di questi incontri è un privilegio».

Mercoled├Č 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:02



