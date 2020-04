RIETI - “L’Aquila bella mè, te vojo revedé”, è il titolo e un ritornello di una significativa canzone dedicata al capoluogo abruzzese che con nostalgia della sua città natale, canticchia spesso entrando in palestra Simone Passacantando, il giovane preparatore atletico della Npc Rieti e dell’intero settore giovanile della Npc Willie Basket Rieti il quale, tutto pensava, dopo il suo trasferimento nel capoluogo sabino, fuorché di rivedere l’amata L’Aquila, in quarantena forzata così come si trova il resto d’Italia.

La carriera e la crescita professionale

Laureato nella magistrale di Scienze motorie in Scienza e tecnica dello sport, Simone Passacantando a 23 anni ha iniziato il suo percorso di preparatore atletico dividendosi tra il settore giovanile della Npc Rieti e la prima squadra dell’Aquila basket.

Preparatore fisico di basket, rugby con puntate anche nel tennis, Passacantando non si è mai risparmiato negli anni tra settori giovanili e gruppi senior a L’Aquila come a Rieti fino al trasferimento definitivo sotto le pendici del Terminillo dove oltre a prendere in carico l’intero settore giovanile della Npc, ha seguito la serie D, e poi dopo la vittoria del campionato da tre anni la serie C. Nel frattempo arriva la chiamata per entrare a far parte dello staff della A2 affiancando lo storico preparatore Roberto Carapacchi. Sono due stagioni che riesce a conciliare il lavoro della prima squadra con quello della serie C e del settore giovanile e, dato che ci siamo, entra anche nel mondo della scuola come insegnante, sebbene precario, di scienze motorie alle elementari e alle superiori.

Quanto durano le giornate di Simone Passacantando?

«Alcuni giorni dalle 7 del mattino alle 22.30, ma non mi lamento, anzi, mi ritengo baciato dalla fortuna perché sono riuscito a trasformare quella che era una mia passione in un lavoro».



Dopo i primi anni di duro pendolarismo L’Aquila-Rieti il trasferimento, con gli incarichi e gli impegni che aumentano, così come le soddisfazioni.

«Mi sono trasferito a Rieti in pianta stabile nel 2018 mantenendo la responsabilità della preparazione atletica della Serie C e dell’intero settore giovanile della Npc e poi la chiamata in A2 per la quale non finirò mai di ringraziare la Società, il Presidente Cattani e il coach Alessandro Rossi, l’intero staff che mi ha accolto come un figlio- fratello, il general manager Gianluca Martini e poi Roberto Carapacchi un professionista che merita un discorso a parte: posso definirlo il padre della mia carriera, con lui è nato un rapporto di amicizia che va oltre l’aspetto professionale».



E arriviamo al Coronavirus, campionati giovanili e serie C terminati anzitempo e la A2 in attesa di decisioni. Intanto che fa un professionista che ha la responsabilità dal punto di vista della preparazione fisica degli atleti?

«In questo particolare momento seguiamo i giocatori con delle schede personalizzate e calibrate su un lavoro che possono e debbono svolgere a casa. Inoltre ho girato dei video per tutti i tesserati della Npc dall’under 14 fino alla prima squadra con vari tipi di esercizi da seguire con spiegazioni e dimostrazioni. Non da ultimo mi è stata data la possibilità di una piccola collaborazione con Basketincontro, un sito seguitissimo, praticamente il Sancta sanctorum dei baskettari che ha iniziato una collaborazione con la nostra società chiedendo il permesso di poter pubblicare questi video della Npc allargando così la platea a società, volendo non solo di basket, di tutta Italia».



Prospettive future di un ragazzo che non ha ancora 29 anni e che ha bruciato le tappe.

«Sono contento del percorso fatto finora. Per me questo lavoro è fatto di un continuo apprendimento, una perenne gavetta se vuoi migliorarti alzando sempre il livello e l’asticella. L’essere approdato in A2 lo considero un punto di partenza e non di arrivo in un percorso professionale che vorrei portare avanti per la vita e che ti pone davanti sempre la necessità di migliorarti. Nei momenti di tempo libero e in questo momento ne ho di più cerco di leggere, aggiornarmi, seguo clinic e conferenze on line, interagisco con colleghi per scambiare esperienze e cogliere aspetti utili alla crescita professionale. Nel mio lavoro se vuoi provare a farlo bene devi sempre migliorare ed imparare anche perché poi c’è il riscontro del campo e devi trasmettere a tua volta ciò che hai imparato ed acquisito, agli atleti che vai a preparare. Ed è una bella responsabilità siano essi professionisti nonché i ragazzi delle giovanili».

