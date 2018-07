RIETI - La Zeus Npc ufficializza l'arrivo di Nenad Simic: è il primo giocatore under per la stagione 2018/2019. Lungo di 206 cm, in grado di ricoprire sia il ruolo di ala grande che di centro, classe 1999 e nativo di Novi Sad, in Serbia, Simic proviene dalla Pallacanestro Trapani con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie A2.



Nella stagione 2016/2017 ha giocato 4 minuti di media segnando 1.6 punti a partita mentre nel 2017/2018 ha chiuso con oltre 7 minuti di gioco in stagione regolare e quasi 2 punti a gara. Proprio a Trapani contro la NPC Rieti, Simic ha disputato la sua miglior partita in termine di produzione punti chiudendo la gara segnandone 12 in 11 minuti di gioco.



Il ds Gianluca Martini: «Diamo il benvenuto a Nenad nella nostra grande famiglia amarantoceleste. Accogliamo un ragazzo molto giovane che ha una grandissima voglia di lavorare e di mettersi in mostra e continuare il suo percorso di crescita e maturazione in un campionato competitivo come la serie A2. Lo scorso anno a Trapani ci fece veramente male e fu uno degli artefici della vittoria dei siciliani sulla nostra squadra. Siamo contenti perché ha privilegiato la scelta di Rieti ad altre situazioni e questo ci fa enormemente piacere sapendo che in sede di mercato la concorrenza da affrontare è sempre tanta ed agguerrita. Chiudo facendo un grande in bocca al lupo a Nenad per la stagione che verrà».



Le prime parole di Nenad Simic sono piene di entusiasmo: «Sono davvero molto contento di far parte della Zeus Energy Group e non vedo l’ora di venire a Rieti. Ho avuto modo di parlare con molte persone e tutte mi hanno confermato l’idea che avevo del club e della città, grande tifo e solo commenti positivi. Sono pronto per la sfida e darò il massimo in questa nuova avventura».

Mercoledì 4 Luglio 2018



