Rieti, Npc ufficializza la riconferma di Rossi: «Solo giocatori con forte desiderio di indossare la canotta amarantoceleste»

RIETI - Continua il sodalizio tra la Npc Rieti ed il coach Alessandro Rossi. Anche nella stagione 2020/2021 il giovane coach napoletano sarà alla guida della formazione amarantoceleste sedendo così per il quarto anno di fila sulla panchina sabina come capo allenatore. Dopo l’interruzione obbligata della scorsa stagione c’è voglia di proseguire l’avventura lottando duramente, come sostenuto dallo stesso coach Rossi: «Vorrei ringraziare il presidente Cattani e Gianluca Martini per la rinnovata fiducia. Cercheremo di ripartire dalle nostre idee condivise basate sul rispetto reciproco e sulla costruzione di una squadra che rispecchi l’identità del club e degli appassionati reatini. Cercheremo giocatori e persone vogliose di sposare il nostro progetto, che mostrino un forte desiderio di indossare la canotta amarantoceleste. Non dovrà mai mancare l’umiltà e la voglia di lottare in ogni partita all’interno di un campionato che si preannuncia molto difficile».

Dopo aver chiuso le pratiche relative alla passata stagione, il Direttore Sportivo Gianluca Martini riparte dalla prima riconferma per il prossimo campionato: «Iniziamo il nostro mercato estivo con la riconferma del coach Alessandro Rossi, primo importante tassello della nuova stagione. Sarà un campionato particolare, diverso dal solito, con tante incognite e ripartire da un punto fermo come Alessandro è importante. Dovremo cercare di avere più punti di riferimento possibile ed il nostro allenatore, per quello che ha dimostrato in questi anni con il suo lavoro e serietà, sicuramente lo è. Per quanto riguarda il resto della squadra siamo in fase di trattativa con vari giocatori e speriamo a breve di annunciare qualche novità. Tutto lo staff Npc sta lavorando duramente alla programmazione della nuova stagione con la solita grande concretezza ed umiltà. L’indirizzo che vogliamo seguire è sempre il solito: vogliamo una squadra che renda orgoglioso il proprio pubblico, battagliera e che non si arrenda mai».

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA