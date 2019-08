© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riprende il lavoro in casa Zeus Npc, il giorno dopo la prima uscita stagionale, che ha visto i reatini uscire sconfitti contro la Northwestern University per 55-78. Già in forma gli ospiti, in campo da diverse settimane, contro una Zeus a lavoro da pochissimo e orfana di Brown, oggi alle prese con il primo allenamento insieme ai nuovi compagni.Prestazione che ha lasciato soddisfatto Rossi, che commenta così la prova della sua formazione: «Ho visto i ragazzi bene, abbiamo fatto molte cose buone nel primo tempo, sia a livello di atteggiamento che sul piano fisico. Davanti avevamo una formazione di livello, che gioca in un torneo di spessore, inoltre sono già a lavoro da diverse settimane. Per 25 minuti siamo stati della gara, poi abbiamo pagato qualcosina sul piano atletico e si è visto, con quintetti improvvisati ed equlibri saltati negli ultimi 15 minuti».Il coach elogia anche l'ottimo lavoro dei singoli, in particolare di Stefanelli e Pastore, ieri entrambi sugli scudi: «Su Stefanelli dobbiamo fare parecchia attenzione, viene da un'annata particolare quindi va gestito con cautela, però mi conforta vederlo già coinvolto. Non sono sorpreso per Pastore, sapevo che fosse così, in campo mette sempre lo stesso atteggiamento, è un vero combattente. Ma sono soddisfatto anche per gli altri, Vildera ha fatto quello che doveva fare, molto bene anche Filoni».Quest'ultimo fresco di convocazione in nazionale, salterà la prossima settimana: «Sono felice per questo importante traguardo, ieri ha ricevuto un colpo, vedremo come si evolverà la situazione. Comunque gli uomini ci sono, anche senza Niccolò saremo al completo con Berrettoni e Finco».