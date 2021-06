La Npc ha presentato la domanda di ripescaggio in A2: «Atto dovuto nei confronti di chi ci è stato vicino»

Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:58

RIETI - «L’amarezza è ancora tanta, il dispiacere enorme ma dalle cadute più grandi possono anche rinascere e crescere le soddisfazioni più belle - si legge nella nota della Npc - E così dopo alcuni giorni necessari a riprendere fiato al termine di una stagione unica e particolare nel suo genere, il Presidente Cattani ed il suo entourage hanno deciso di ricominciare e riprogrammare con ancora maggior fame e voglia di non arrendersi. Per questo la Npc Rieti Pallacanestro informa di aver ufficialmente presentato richiesta presso la Federazione Italiana Pallacanestro al fine di essere inserita nella lista squadre riserva per un eventuale ripescaggio in Serie A2».

«Un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che ci sono vicini e ci sostengono ma che resta comunque condizionato alla verifica di determinate condizioni che, nell’eventualità, consentano o meno al Club di proseguire la propria avventura nel secondo campionato nazionale».

«Nel corso dei prossimi giorni la Npc Rieti Pallacanestro ricomincerà dunque a scrivere nuove pagine della sua storia per un futuro che, se possibile, sia ancora più bello ed avvolgente di quanto ci stiamo lasciando alle spalle».