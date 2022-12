RIETI - Kienergia Rieti comunica che il match contro la Stella Azzurra Roma, originariamente previsto per domenica 11 dicembre è stato spostato a martedì 17 gennaio alle 19 al PalaSport di Guidonia Montecelio. Questo per far fronte alle richieste di tipo organizzativo della società ospitante.



Il match contro i romani arriva due giorni dopo dal turno di riposo della Npc, programmato alla IV giornata, e prima del doppio impegno casalingo contro Vanoli Cremona e Casale Monferrato.